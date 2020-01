Verkehrsunfall auf A 36 bei Sternhaus – Autofahrer eingeklemmt

Ein Auto ist am Dienstagabend von der A36 abgekommen. Der Fahrer wurde eingeklemmt.

Auf der Autobahn 36 hat es am Dienstagabend im Bereich Sternhaus einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Auto ist aus noch ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Braunschweig von der Straße abgekommen und landete rechts in der Böschung.

Die Feuerwehren retteten den Autofahrer aus seinem Auto

Laut Mitteilung von Wolfenbüttels Feuerwehrsprecher Tobias Stein wurde der Fahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die Feuerwehren aus Braunschweig und Wolfenbüttel befreiten den Fahrer und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Verkehrsbehinderungen entstanden durch den Unfall keine.