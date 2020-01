Feuer in Mehrfamilienhaus in Fümmelse – Bewohner retten sich

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ist am Dienstagabend im Thieder Weg im Wolfenbütteler Ortsteil Fümmelse ist ein Mann verletzt worden. Das Brand war im Keller ausgebrochen. Unter anderem stand Sperrmüll in Flammen, zudem soll es laut Feuerwehr eine Explosion gegeben haben.

Alle Bewohner konnten das durch den Brand äußerst verqualmte Acht-Parteien-Haus bereits vor Eintreffen der Feuerwehrkräfte verlassen. Ein Notfallseelsorger kümmert sich derzeit um die Menschen.

Im Einsatz sind derzeit mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Stadt Wolfenbüttel und dem Ortsteil Fümmelse. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Auch der Rettungsdienst und die Polizei sind am Einsatzort.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.