Unfall auf der A36 bei Braunschweig: BMW kracht in Baumgruppe

Bei einem Unfall auf der A36 ist am Samstag ein BMW zwischen Groß Stöckheim und Braunschweig in mehrere Bäume gekracht. Das Fahrzeug blieb zwischen den Bäumen stecken. Laut Feuerwehr blieb der Fahrer „nahezu unverletzt“, er war nicht in seinem Pkw eingeklemmt.

Unfall auf der A36 bei Braunschweig: BMW kam bei schlechten Wetterverhältnissen von Fahrbahn ab

Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, kam der BMW bei schlechten Wetterverhältnissen von der Fahrbahn ab und fuhr in die Bäume. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Fahrer, während die Feuerwehr die Unfallstelle absperrte und drei beschädigte Bäume fällte. feu