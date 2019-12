MTV Wolfenbüttel zwischen Freude und Abstiegsangst

Was war das für ein turbulentes und ereignisreiches Fußballjahr 2019 für das Oberliga-Team des MTV Wolfenbüttel? Im Sommer schafften die Lessingstädter als Aufsteiger am letzten Spieltag den Klassenerhalt in Deutschlands fünfthöchster Spielklasse. Doch die Freude über das erreichte große Ziel...