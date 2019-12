Bahnhofsplatz und Kita – Samtgemeinde Oderwald hat große Pläne

Die Samtgemeinde Oderwald hat nächstes Jahr viel vor. Die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Börßum ist eines der großen Projekte. Aber auch in einigen anderen Mitgliedsgemeinden soll gebaut werden. In Dorstadt steht die Sanierung des Alten Holzweges an, in Heiningen soll der Dorfplatz aufgewertet werden. Börßum Ein Knotenpunkt, an dem Schienenverkehr, Busse, Autos und Fahrräder zusammenkommen – so beschreibt Marc Lohmann,...