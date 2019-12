Landwirte in Schladen erfreut über störungsfreie Kampagne

Lange gab es in Deutschland im Zuckerrübenanbau eine Ausnahmeregelung für die Anwendung von Neonicotinoiden. Das Saatgut von Zuckerrüben war mit einer insektiziden Beizausstattung gegen beißende und saugende Schädlinge geschützt. Doch die neonicotinoiden Wirkstoffe sind – so die EU-Entscheidung aus Brüssel – inzwischen generell im Freiland verboten. Auf Zuckerrübenanbauer kommt deshalb künftig ein Mehraufwand an Pflanzenschutzmaßnahmen...