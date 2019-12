Volksbank Wolfenbüttel schaltet Automaten nachts ab

Nicht alle, nicht überall, aber: Das Geldinstitut mit Sitz in Wolfenbüttel hat wegen Sicherheitsbedenken veranlasst, nachts (genau ab 20 Uhr) sowie am Wochenende all jene Automaten auszuschalten, die zugleich Ein- und Auszahlungen ermöglichen. Mit der Folge, dass es an einigen Filialstandorten dann gar kein Geld mehr gibt. Begründet wird diese Vorsichtsmaßnahme damit, „dass wir aufgrund aktueller Vorfälle unsere Ein-und Auszahlgeräte...