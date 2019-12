Neues Wolfenbütteler Heimatbuch dreht sich um „Elm & Asse“

Landrätin Christiana Steinbrügge und Johanna von Anshelm, Leiterin für Kultur und Medien im Bildungszentrum des Landkreises, begrüßten im Till-Eulenspiegel-Museum die Ortsheimatpfleger und andere Autoren. Die Landrätin habe von „vielen bemerkenswerten und vielfältigen Beiträgen“ gesprochen. Sie habe den Autoren ein „großes Fachwissen“ bescheinigt. Dank habe Steinbrügge auch dem Redaktionsteam um Meike Buck gezollt.

„Eine Landschaft, die einzigartig ist: Durch klimatische Bedingungen und besondere Bodenverhältnisse hat sich an der Asse ein einmaliges Pflanzenvorkommen angesiedelt“, schreibe die Landrätin in ihrem Vorwort. Dann auch: „Dieser besonderen Natur in Elm und Asse steht die Problematik der eingelagerten schwach- bis mittelradioaktiven Abfälle in der Schachtanlage Asse II gegenüber. Sie stellt eine der zentralen Herausforderungen im Landkreis Wolfenbüttel dar.“

Zum neuen Heimatbuch gehörten 246 Seiten mit zahlreichen Fotos. Dazu gebe es wieder viele Service-Seiten, die unter anderem über den Kreistag, Städte, Gemeinden, Samtgemeinden und Ansprechpartner informierten.

Vor der feierlichen Übergabe des neuen Heimatbuches seien die Heimatpfleger, andere Autoren und Besucher mit Till Eulenspiegel näher bekanntgemacht worden: So habe eine Gruppe „Geschichten und Streichen des Till Eulenspiegel“, vorgelesen von Tilmann Thiemig, gelauscht. Alexander Schwarz habe in einem Stadtrundgang „Schöppenstedt als Buch“ gezeigt. Herbert Hass habe durch die neue Dauerausstellung des Eulenspiegelmuseums geführt.

Zu den Beiträgen gehören unter anderem: „Vom Leben auf der Asse“ von Ekkehard Thon, „Um Elm und Asse – eine musikalische Visitenkarte“ von Rainer Krämer, „Elm und Asse in der kartographischen Darstellung mit einem Exkurs über die touristische Erschließung“ von Hans-Martin Arrnold, „Durch den Elm – eine Wanderung von Meike Buck, „Roklum: Von historischen Grenzsteinen umgeben“ von Bernd-Uwe Meyer und mehr.

Das Buch ist für 6 Euro im Buchhandel erhältlich.