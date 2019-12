Ostfalia-Professor referiert in Wolfenbüttel über Klimawandel

Der Klimawandel ist aber spätestens durch die Fridays-for-Future-Bewegung in aller Munde. Wenn die Klimaforscher Recht haben, besteht dringender Handlungsbedarf zugunsten des Weltklimas, wenn die Klimaskeptiker Recht haben, würden wir jetzt viel zu viel Geld für unnötige Maßnahmen ausgeben. Professor Jürgen Kuck, der an der Ostfalia-Hochschule im Fachgebiet Energietechnik und Energiemanagement lehrt, ging am Montagabend in einem...