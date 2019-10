Kostet Parken an der Lindenhalle in Wolfenbüttel bald Geld?

Wenn mindestens 100 Besucher eine Veranstaltung in der Lindenhalle besuchen, sollen die Parkplätze an der Halle Geld kosten: 15 Cent je angefangene halbe Stunde. Eine Schranke könnte als Zufahrtsbeschränkung für den Parkplatz aufgebaut werden. Darüber wollen Bündnis 90/Die Grünen im nächsten Bauausschuss des Rates der Stadt diskutieren. Die Parkgebühr entspricht der Tarifzone II, die in Wolfenbüttel zum Beispiel am Juliusmarkt gilt....