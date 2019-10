Wolfenbütteler Landwirte planen Mahnfeuer und Trecker-Demo

Viele Landwirte im Kreis Wolfenbüttel sind sauer. Neue gesetzliche Vorschriften drohen sie bei ihrer Arbeit weiter einzuschränken. Außerdem fühlen sie sich in der Diskussion um den Klimawandel als Buhmänner abgestempelt. Um deutlich zu machen, dass es so nicht weitergehen kann, hat das Landvolk zur Teilnahme an einem Mahnfeuer aufgerufen. Zudem planen Landwirte Treckerdemos nach Hannover und Bonn, wo das Landwirtschaftsministerium...