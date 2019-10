Experten prüfen vor Wintereinbruch kostenlos Autos

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel kann im Oktober das Auto kostenlos getestet werden. Damit will die Verkehrswacht für Sicherheit sorgen.

Die Verkehrswacht lädt am 26. Oktober von 9 bis 13 Uhr zum sogenannten Wintercheck auf das Gelände des TÜV Nord in Halchter ein. In Kooperation mit Wolfenbütteler Autofachbetrieben, der Polizei und dem TÜV Nord sollen sowohl Auto als auch Fahrer getestet werden. Damit wollen sie einen sichereren Straßenverkehr in den Wintermonaten in und um Wolfenbüttel fördern.

Je älter das Auto, desto besser

Wer sich gerade erst ein neues Auto gekauft hat, müsse sich laut Horst Bittner, Vorstand der Verkehrswacht Wolfenbüttel, vermutlich keine Sorgen um die Wintertauglichkeit des Fahrzeugs machen. Doch das Auto allein mache den Straßenverkehr nicht sicher. „Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Fahrzeugführer und Fahrzeug“, betont der Leiter des Wolfenbütteler Polizeikommissariats, Bernhard Bergmann.

Deshalb werden auch klassische Teile wie etwa die Lichtanlage, Reifen und die Batterie von Experten in Augenschein genommen, aber auch der Fahrer selbst wird kostenlos beraten. Wichtig für die Veranstalter sei, dass Autofahrer nicht nur auf das Notwendigste am Auto achten – auch die eigene gesundheitliche Verfassung müsse gut sein, um im Winter angemessen reagieren zu können. Die Tests beim Wintercheck seien freiwillig. Es werden laut Verkehrswacht lediglich Empfehlungen ausgesprochen.

Mitarbeiter des Städtischen Klinikums Wolfenbüttel werden beim Wintercheck unter anderem Blutdruck und Blutzucker messen. Auch die Kenntnisse in der Ersten Hilfe werden aufgefrischt. Die Herzdruckmassage ist eine der Techniken, die geübt werden. Wolfenbütteler Betriebe bieten kostenlose Hör- und Sehtests an.

Eine Rettungskarte hilft im Ernstfall

Das Auto kann am 26. Oktober unter anderem auch für den Notfall ausgerüstet werden. Sogenannte Rettungskarten geben Aufschluss darüber, wo sich im Auto beispielsweise die Batterie befindet. Dies könne den Rettungskräften bei einer Bergung helfen, so TÜV und Verkehrswacht.

Elektro-Autos sind im nächsten Jahr willkommen

Zwar werde man Elektro-Autos beim diesjährigen Wintercheck nicht abweisen, allerdings sei beispielsweise die Kontrolle der Reifen womöglich überflüssig.

Oft seien E-Autos gerade erst neu erworben worden. „Im nächsten Jahr sind wir besser darauf eingestellt“, kündigte Horst Bittner von der Verkehrswacht beim Pressegespräch an.

Einlass ist am 26. Oktober ab 8 Uhr. Die Aktion endet wie in jedem Jahr etwa um 13 Uhr. Die Jugendfeuerwehr Halchter wird Verpflegung bereitstellen.