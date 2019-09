Volle Babytaschen für die Tafel Wolfenbüttel

Zwei Freundinnen, ein Auto und ein Wochenende Zeit: Die Fotografin Andrea Kannwischer und Nicole Osterwald haben für eine außergewöhnliche Spende für die Babytasche der Tafel gesorgt.

Pro Monat sind es ungefähr vier Schwangere, für die Ines Renner und Stefanie Nörenberg als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des DRK-Kreisverbands Wolfenbüttel ein Paket an Babykleidung packen. Kurz nach dem Einzug der Tafel Wolfenbüttel in Eberts Hof starteten die beiden das Projekt Tafel packt Babytasche. Seitdem helfen sie schwangeren Tafelkundinnen und werdenden Müttern in prekären Situationen mit der Organisation von Säuglingskleidung und Babybetten.

Andrea Kannwischer vom Fotostudio Blickfänger aus Sottmar, das selbst auf Kinder und Babys spezialisiert ist, füllte das kleine Lager nun mit einer besonderen Aktion. „Auf Internetplattformen werden viele Babysachen verschenkt. Aber es ist unglaublich viel Arbeit die Angebote zu suchen, Kontakt aufzunehmen und Sachen abzuholen. So kamen wir auf die Idee, dass wir das machen könnten“, erzählt Kannwischer. Ein Wochenende lang fuhren sie und Osterwald durch den ganzen Landkreis und holten Kisten voll Babybekleidung, Spielsachen, mehrere Autoschalen und sogar einen Kinderwagen ab. „Wir haben bei günstigen Angeboten auch gefragt, ob die Anbieter sich vorstellen könnten die Sachen für „Tafel packt Babytasche“ zu spenden – und unglaublich viel Hilfsbereitschaft erfahren“, berichtet sie.

Besonders bewegend sei die Begegnung mit einer jungen Mutter, die selbst von der Tafel Spenden erhalten hatte und mit Freude weitergab. Für Nörenberg und Juliane Liersch, Leiterin des DRK Eberts Hof, ist die Unterstützung durch das Fotostudio Blickfänger etwas besonderes.

Schon bei ihrer Weihnachtlichen Fotoaktion 2018 habe Kannwischer Spenden für die Tafel gesammelt. „Projekte wie die Babytasche funktionieren nur, wenn wir Unterstützung erhalten. Aber wie diese aussieht, ist immer unterschiedlich“, erklärt Liersch und Nörenberg ergänzt: „Das jemand Zeit und Arbeit auf sich nimmt, um Sachspenden für uns zu organisieren, freut uns besonders. Eine solche Aktion hat bisher noch niemand organisiert. Aber es entlastet unsere Arbeit deutlich, wenn wir uns keine Sorgen um den Nachschub machen müssen.“

34 Kinder, darunter auch Zwillingspaare, wurden seit dem Beginn des Projektes im Spätsommer 2018 durch Tafel packt Babytasche mit einer Erstausstattung versorgt. Hauptsächlich organisieren die Freiwilligen dafür in ihrer Freizeit Kleidung, aber zu den weitergereichten Spenden gehörten auch 14 Kinderwagen und 13 Autoschalen.