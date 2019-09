„Mach Dich auf die Socken, die Grenze wird geöffnet“

Am 12. November 1989 um 6.35 Uhr klingelte in der Wohnung der Familie Rosenthal in Timmern das Telefon. „Herr Rosenthal, wenn Sie die Grenzöffnung miterleben wollen, sofort ins Auto und starten“, waren die Worten des Beamten der Polizeistation aus Schöppenstedt. Wenig später der zweite Anruf vom...