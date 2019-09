Eurotreff-Chöre begeistern in Wolfenbüttels Fußgängerzone

Was für ein fröhliches, harmonisches Fest! Die in Sonntagsreden so leichthin beschworene Kraft der Musik war beim Auftritt der Eurotreff-Chöre in der Wolfenbütteler Fußgängerzone an den frohen Gesichtern der vielen Menschen abzulesen. Und tatsächlich ­- die Distanz zwischen den Jugendlichen und...