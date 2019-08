Triathlon in Wolfenbüttel und ein Dorfflohmarkt in Halchter

Der Lindener Sportverein veranstaltet am Sonntag,1. September, einen Triathlon. Als Neuerung ist dem Triathlon ein zweiter Triathlon am Samstag, 31. August, vorgeschaltet: die Deutsche Hochschulmeisterschaft Mixed-Teamrelay (Triathlon-Staffelwettbewerb). Für den am Samstag stattfindenden...