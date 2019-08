Landesmusikakademie und Jugendgästehaus öffnen ihre Türen

Während beim internen Empfang in der Landesmusikakademie noch feierliches Schwarz dominierte, hellten sich die Farben beim anschließenden Tag der offenen Tür des imposanten Gebäudes am Seeliger Park wenig später fröhlich auf. „10 Jahre Landesmusikakademie (LMA) und Jugendgästehaus (JGH) in Wolfenbüttel“ – Das ist Anlass zum Stolz auf das Erreichte. Und – so der künstlerische Geschäftsführer Markus Lüdke stellvertretend für alle Beschäftigten – für diese großartige Einrichtung kräftig die Trommel zu rühren. Die Wolfenbütteler waren zur Stelle.

Das ganze Haus war auf den Beinen. Es war eine Werbeaktion ganz ohne verbiesterte Überredungsattitüde. Musik lässt sich eben nur beschwingt und mit einem Lächeln im Gesicht verkaufen. Wer die Gebäude noch nicht kannte, hatte Grund zum Staunen. Zwei Häuser – eine Idee. Musizieren in ästhetisch und technisch hochwertiger Umgebung. Übernachtung der Gäste in modernen Einzel- und Mehrbettzimmern, versorgt von einer hauseigenen flexiblen Gastronomie, die auch auf spezielle Ernährungsvorschriften vorbereitet ist.

Der für den Hotelbetrieb verantwortliche Benjamin Höfener führte die Besucher von der Küche über die Konferenzräume bis zum Instrumentenlager. So sehr Qualität und Ausstattung auch beeindruckten, die Musiker im Haus nebenan hatten weitere attraktivere Werbeargumente. So Chef Markus Lüdke. Ein Instrument erlernen in fünf Minuten? Do you Kazoo! So seine Aufforderung. Und ob Sie es glauben oder nicht: In lustiger und überraschender Unterweisung führt Lüdke die Teilnehmer von schlichter Einstimmigkeit zur instrumentalen Mehrstimmigkeit des Hits „Smoke on the water“. Ein Scherz mit Hintergrund. Musik lernen in der Landesmusikakademie ist untrennbar mit Freude und Spaß verbunden. Wie die Bläserklasse 6 des Theodor-Heuss-Gymnasiums Wolfenbüttel unter der Leitung von Renate van de Voort mit einem gelungenen Arrangement ihrem Publikum bewies. Auch ein Ergebnis der perfekten Übungsbedingungen.

Im großen Saal gibt Majimbi Mergner dem Jugendjazzorchester letzte Anweisungen für das Konzert mit Jazzlegende Ack van Rooyen. Auch hier entspannte Atmosphäre. Man freut sich auf den großen Star. Ein paar Meter weiter erklärt Luise Knoll vom Musikland Niedersachsen die Funktionsweise einer Orgel. Selbst ein Instrument bauen? Kein Problem. Und schon neue Eindrücke. Das Wolfenbütteler Kammerorchester spielt das gefühlvolle Andante Festivo von Jean Sibelius. Eine Gratulation für die LMA, so die 1. Vorsitzende Sabine Lorenz. Im Rhythmussaal krachen die Drums. Wer will, kann ausprobieren, ob ihm der Rhythmus im Blut liegt. Eine Etage nach oben. Das Instrumentenkarussell. Entdecke die Vielfalt der Instrumente – so die Aufforderung zum Kennenlernen. Denn letztlich sind es ja die Menschen, die die Musik machen. Und wie fetzig und professionell das geht, beweist die Hauscombo mit Ulrich Lienau und den Teams von LMA und JGH. Ob Johnny Cashs „Ring of Fire“ oder „Blame it on the Boogie“ der Jackson Five, der Sound geht in Ohren und Herz. Und das ist auch die Botschaft des Tages der offenen Tür: Such` keine Entschuldigung. Komm, mach mit. Musik ist wunderbar! Auf zur Landesmusikakademie!