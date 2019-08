stars@ndr2: Stadt rät Besuchern zu Fußmarsch, Rad oder Bus

20.000 Besucher feierten 2018 bei stars@ndr2 in Wolfenbüttel. In diesem Jahr könnten es laut Stadt bis zu 35.000 Zuschauer werden. Ab 15 Uhr ist Einlass. Der Eintritt ist kostenfrei.

Wolfenbüttel. Anlässlich des Open-Air-Festivals am 10. August am Exer in Wolfenbüttel fahren zusätzliche Busse in der Stadt und beispielsweise aus Braunschweig.

27 Grad und lockere Bewölkung: Der Sonnabend verspricht bestes Festival-Wetter in Wolfenbüttel. Am 10. August gastiert bereits zum vierten Mal das Open-Air-Event stars@ndr2 am Exer. Und während im vergangenen Jahr 20.000 Zuschauer bei brüllender Hitze auf dem Ostfalia-Campus feierten, erwartet die Stadt in diesem Jahr bis zu 35.000 Besucher.

Am Exer wurden auf insgesamt sieben Parkplätzen kostenpflichtige Stellflächen für 16.000 Fahrzeuge eingerichtet. Die Parkgebühr beträgt fünf Euro. Generell empfiehlt die Verwaltung den Festivalbesuchern aber zu Fuß, mit dem Rad oder dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen. In unmittelbarer Nähe zum westlichen Haupteingang werden beleuchtete Flächen geschaffen, auf denen rund 2500 Fahrräder abgestellt werden können.

Anlässlich des Open-Air-Events bietet die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) zusätzliche Busfahrten zum oder vom Festgelände an. Besucher erreichen die Veranstaltung mit den KVG-Linien 791, 795 und 798. In den Abendstunden verkehren zusätzlich Einsatzwagen vom Veranstaltungsgelände in Wolfenbüttels Stadtteile.

Für Besucher aus Salzgitter wird mit der Linie 630 eine Direktverbindung für die nächtliche Heimfahrt angeboten. Die Abfahrt der Busse erfolgt ab dem Veranstaltungsgelände je nach Linie bis zirka 23.30 Uhr nach einem gesonderten Fahrplan. Alle Informationen rund um das KVG-Angebot während der Veranstaltung sind auf der KVG-Internetseite unter www.kvg-braunschweig.de verfügbar.

Die Regionalbuslinie 630 startet mit ihrer letzten Fahrt um 23.15 Uhr am Veranstaltungsgelände und verkehrt über den Kornmarkt – Adersheim und Leinde nach Salzgitter. Darüber hinaus wird das Angebot ergänzt durch die Linie 740 des Reisebüros Schmidt, die die Salzdahlumer Straße und somit das Veranstaltungsgelände bis zirka 20.30 Uhr im 60-Minuten-Takt anfährt.

Auch den Besuchern aus Braunschweig wird die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Neben dem regulären Fahrbetrieb der Linie 420, fahren zwischen 14.30 und 20.20 Uhr die Sonderwagen der Braunschweiger Verkehrs GmbH im 15-Minuten-Takt vom Hauptbahnhof Braunschweig zum Veranstaltungsort in Wolfenbüttel (über den Linienweg der Linie 420 bis Wolfenbüttel Mittelweg, dann direkt zum Veranstaltungsgelände über Salzdahlumer Straße). Zwischen zirka 17 und 19.45 Uhr alle 15 Minuten sowie zwischen 22 und 0.20 Uhr alle 10 Minuten fahren Einsatzwagen zwischen dem Veranstaltungsgelände und dem Braunschweiger Hauptbahnhof.