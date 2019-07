Zeugen – Unfall in Wolfenbüttel ist schnell geklärt

Ereignet hat sich der Unfall an der Straße Am Mühlenberge.

Nach Zeugenhinweisen, so die Polizei, konnte am Mittwoch, 24. Juli, gegen 7.50 Uhr ein Unfall mit anschließender Flucht schnell aufgeklärt werden. Eine zunächst unbekannte Autofahrerin hatte demnach mit ihrem Fahrzeug an der Straße Am Mühlenberge zwei ordnungsgemäß geparkte Autos touchiert und beschädigt und ihre Fahrt fortgesetzt. Zeugen hatten Hinweise auf die mutmaßliche Unfallverursacherin, so die Polizei. Sie hätten zur Ermittlung einer 73-jährigen Frau geführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.