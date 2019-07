Wolfenbüttel: Fehlende Ampeln sorgen im Netz für Irritation

Momentan tasten sich viele Fußgänger vorsichtig an die Überquerung des Harztorwalls und des Schulwalls an der Kreuzung Bahnhofstraße in Wolfenbüttel heran. Blick nach rechts, links, dann wieder rechts. Manche Mütter halten ihre Kinder am Arm zurück und versuchen erst, mit den Autofahrern...