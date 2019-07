Autos kollidieren in Wolfenbüttel: 15.000 Euro Schaden

Zwei Personen sind bei einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Straße Zur Schanze ereignet hat, leicht verletzt worden. Eine 37-jährige Autofahrerin wollte nach Polizeiangaben rückwärts in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah sie das Auto eines 37-Jährigen. Es kam zur Kollision. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Sie wurden abgeschleppt.

