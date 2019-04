Hornburg. Ein Mopedfahrer ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 16.55 Uhr leicht verletzt worden.

18-Jährige übersieht Mopedfahrer in Hornburg: Unfall

Eine 18-jährige Autofahrerin hatte den 50-Jährigen nach Polizeiangaben beim Abbiegen von der Straße Dammtor in die Rimbecker Straße übersehen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von zirka 2500 Euro.