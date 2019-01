Veltheims Senioren suchen eine neue Leitung

Samtgemeindebürgermeisterin Petra Eickmann-Riedel und Verwaltungsmitarbeiterin Alina Curland dankten ihr für ihr Engagement. Ilse Friederichs hatte wie berichtet zum Jahresende ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.

Die letzten Monate im Amt hatte sie bereits ihr Ehemann unterstützt, heißt es in der Pressemitteilung der Samtgemeindeverwaltung. „Aber jetzt ist leider Schluss, die Gesundheit geht vor. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich mein ‘Baby’ in gute Hände übergeben könnte“, wird Ilse Friederichs darin zitiert.

Einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin stehe sie am Anfang gerne mit Rat und Tat zur Seite, beantworte Fragen oder gebe Hilfestellung bei Anträgen. „Die Leitung des Seniorenkreises könnte man ja auch in vier Hände geben – so wie in Sickte“, schlägt Ilse Friederichs vor.

Die Veltheimer Senioren hätten in der Vergangenheit auch schon viele Aktivitäten gemeinsam mit dem Seniorenkreis in Apelnstedt organisiert. „Aber wenn in Veltheim für die etwa 25 Senioren gar nichts mehr stattfände, wäre das wirklich sehr schade.“