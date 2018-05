Wolfenbüttel Eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstag gegen 10.35 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Sickte schwer verletzt worden. Die Frau übersah nach Angaben der Polizei Wolfenbüttel offenbar beim Einfahren in die Bahnhofstraße das vorfahrtberechtigte Auto einer 82-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wurde sie auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Schaden: rund 2000 Euro.