Unfall auf der B 1: Drei Menschen leicht verletzt

Wolfenbüttel Drei Personen sind bei einem Unfall am Montag gegen 19.45 Uhr auf der Bundesstraße 1 zwischen Cremlingen und Abbenrode leicht verletzt worden. Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, geriet eine 22-jährige Autofahrerin bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf den rechten Grünstreifen. Anschließend schleuderte das Auto zurück auf die Fahrbahn und dann zurück in den Straßengraben. Hier kam der PKW zum Stehen.

Verletzt wurden eine 72-jährige Frau, ein 74-jähriger Mann sowie ein 7-jähriges Mädchen. Am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Es wurde abgeschleppt.