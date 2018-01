Wolfenbüttel Die Fassade eines Einfamilienhauses an der Straße Hühnerkamp in Evessen ist am Donnerstag gegen 3 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht, so die Polizei. Erste Erkenntnisse deuteten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Die Schadenshöhe sei noch unklar.

