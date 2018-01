Wolfenbüttel Unbekannte sind nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Stendelberg in Ahlum eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.25 Uhr. Die Räume wurden durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte die Polizei gestern noch nicht sagen.

