Bielefeld (ots) - WetterOnline, einer der führenden Anbieter von Wetterinformationen in Europa, hat seine Finanzprozesse mithilfe der Diamant Software erfolgreich optimiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bonn und rund 160 Mitarbeitenden nutzt nun die Lösung von Diamant Software, um das Rechnungswesen und das Controlling effizienter zu gestalten. Eine besondere Herausforderung war die komplexe Schnittstellenstruktur.

Effizienzsteigerung im Rechnungswesen durch erfolgreiche Softwareumstellung

Mit der Einführung von Diamant/4 wurde ein Vorgängersystem abgelöst, dessen Einführung zwei Jahre zuvor nicht erfolgreich war. Die Mitarbeitenden der Buchhaltung von WetterOnline mussten viele alltägliche Prozesse manuell erledigen. Dies machte sich vor allem bei den regelmäßigen Steuererklärungen und der Rechnungsverarbeitung bemerkbar. Frank Thies, Leiter der Buchhaltung bei WetterOnline, bringt es auf den Punkt: "Das war einfach nicht effizient. Solche Aufgaben laufen oft automatisiert oder zumindest teilautomatisiert ab. Diamant hat uns gerade in diesem Bereich auf ein neues Level gehoben".

Der Weg zu Diamant Software: Vertrauen und positive Erfahrungen

Die Entscheidung für Diamant Software fiel aufgrund guter persönlicher Beziehungen und positiver Erfahrungen, die Frank Thies bei einem früheren Arbeitgeber mit den Lösungen von Diamant Software sammeln konnte: "Ich bin auf die Geschäftsführung von WetterOnline zugegangen und habe Diamant ins Spiel gebracht. Das Produkt passte einfach zu den Herausforderungen bei WetterOnline. Der Kontakt zu meinen ehemaligen Ansprechpartnern war noch immer sehr gut und wir konnten uns schnell zusammenfinden. Auch jetzt nach dem GoLive findet ein wöchentlicher Austausch mit dem Diamant Consulting statt. Wir fühlen uns mehr als gut aufgehoben."

System-Integration ist der Schlüssel zum Erfolg

WetterOnline vertreibt unter anderem Hardware-Produkte auf bekannten Handelsplattformen und bietet die gängigen Online-Zahlungsmethoden an. Allein diese Bereiche des Geschäftsmodells erforderten eine zweistellige Anzahl an Schnittstellen, welche an die Diamant Software angebunden werden mussten. Ein weiterer Schwerpunkt des gemeinsamen Projekts ist die Automatisierung der Finanzprozesse. "Wir automatisieren zahlreiche Prozesse in der Finanzbuchhaltung, im Rechnungswesen und im Controlling. Das führt bei WetterOnline zu einer deutlichen Zeit- und Kostenersparnis - und zu erheblich weniger Fehlern, die bei manueller Arbeit leicht passieren", betont Account Managerin Stephanie Runge.

Mehrwert: Diamant Business Reporting

Die ausgeprägte Vernetzung der Systeme bei WetterOnline hat einen positiven Nebeneffekt: eine verbesserte und verlässliche Datenbasis für die Erstellung von Reports und Analysen. Hier setzt WetterOnline auf das Diamant Business Reporting. Die Berichte werden flexibel und kontextbezogen erstellt, die Mitarbeitenden richten selbstständig eigene Kostenstellen ein und werten die Daten aus. So kann das Unternehmen seine Finanzprozesse besser kontrollieren und fundierte Entscheidungen treffen. "Das Business Reporting ist ein Alleinstellungsmerkmal von Diamant Software. Nach kurzer Einarbeitungszeit erstellt unser Team erstklassige Berichte für die Unternehmenssteuerung. Das funktioniert bei anderen Produkten nur mithilfe des Supports oder Beraters", freut sich Frank Thies über den Mehrwert für sein Team.

Über WetterOnline

WetterOnline hat sich seit seiner Gründung 1996 zum heute meistgenutzten europäischen Online-Wetterdienst entwickelt. Über 160 Wetterexpertinnen und -experten arbeiten täglich rund um den Globus an Wetterprognosen für die ganze Welt. Die WetterOnline App existiert inzwischen in etwa 40 Ländern und fast 30 Sprachen. Stammsitz des Unternehmens ist Bonn. Mit etwa 16 Millionen Seitenaufrufen täglich zählt WetterOnline zu den meistgenutzten digitalen Angeboten Deutschlands. Weitere Informationen: www.wetteronline.de

Über Diamant Software GmbH

Diamant Software ist der Spezialist für digitalisierte und automatisierte Rechnungswesen- und Controlling-Software in mittelständisch geprägten Organisationen. Zahlreiche Unternehmen mit über 40.000 Anwendern aus allen Bereichen der Wirtschaft sowie Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens vertrauen auf die Lösungen des Bielefelder Unternehmens. Diamant Software verfolgt seit Gründung das Ziel, die Zukunft von Rechnungswesen-Software zu gestalten, indem sie fortschrittliche und innovative Lösungen anbietet. Hieran arbeiten mehr als 300 Mitarbeitende am Stammsitz in Bielefeld. Seit 2019 betreibt Diamant Software ein KI-Kompetenzzentrum in Darmstadt und ist Gründungsmitglied der Initiative des KI-Park e.V. zur Förderung von KI-Technologie und Anwendungen in Europa. www.diamant-software.de

