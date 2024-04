Unterföhring (ots) - Alle Ampeln auf grün. Die DTM startet am Wochenende in die Saison 2024. ProSieben überträgt auch in diesem Jahr alle Rennen der populären Automobilsportserie live. Andrea Kaiser und Matthias Killing moderieren die Live-Sendungen. Eddie Mielke kommentiert das Renngeschehen. Am Startwochenende berichtet das "ran racing"-Team am Samstag, 27. April, und Sonntag, 28. April, ab 13:00 Uhr live aus der Motorsport Arena Oschersleben. Joyn und ran.de zeigen alle DTM-Sessions inklusive freien Trainings und Qualifyings live.

Komplettiert wird das "ran racing"-Team von mehreren DTM-Experten: Den Saisonauftakt begleitet Mike Rockenfeller. Maximilian Götz und Nico Müller sind ebenfalls am Mikro im Einsatz. Neu dabei: David Schumacher. Der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher fuhr noch im vorigen Jahr selbst in der DTM.

Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Lamborghini und Neuzugang McLaren gehen in der Jubiläumssaison der DTM an den Start. Die traditionsreiche Rennserie feiert in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag. 16 Rennen an acht Wochenenden stehen 2024 auf dem Rennkalender. 20 Piloten in zehn Teams fahren um die Meisterschaft. Das hochkarätige Fahrerfeld wird angeführt von Titelverteidiger Thomas Preining und den Ex-Champions René Rast, Sheldon van der Linde und Marco Wittmann.

"ran racing: DTM-Saisonauftakt" am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, jeweils ab 13:00 Uhr live auf ProSieben, ran.de und Joyn.

