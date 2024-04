Baden-Baden (ots) - Auszeichnung für SWR Produktion über Stargeigerin Anne-Sophie Mutter / Film von Sigrid Faltin / Verkündung bei der Storytellers Gala am 16. April 2024

Der SWR Dokumentarfilm "Anne-Sophie Mutter - Vivace" wurde bei den New York Festivals TV & Film Awards mit dem Goldenen Award in der Kategorie "Dokumentation" ("Documentary"), Unterkategorie "Biografie" ("Biography/Profiles"), ausgezeichnet. Die Gewinner:innen wurden am 16. April im Rahmen der virtuellen Storytellers Gala 2024 (https://www.newyorkfestivals.com/Storytellers-gala/) verkündet. "Anne-Sophie Mutter - Vivace" von Filmemacherin Sigrid Faltin porträtiert die Ausnahmemusikerin anlässlich ihres 60. Geburtstags. Der Film ist noch bis zum 23. Juni 2024 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/kulturmatinee/anne-sophie-mutter-vivace/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE4NzU5ODU) zu finden.

Porträt eines Wunderkinds

Bereits im Alter von 13 Jahren wurde Anne-Sophie Mutter von Stardirigent Herbert von Karajan entdeckt. Seitdem hat das Wunderkind von einst eine beispiellose Weltkarriere gemacht. "Wenn Sie mich kennenlernen wollen, müssen Sie mich auf der Bühne erleben" - Fragen zu ihrem Privatleben mag Anne-Sophie Mutter nicht. Um sie aus der Reserve zu locken, brachte Filmemacherin Sigrid Faltin die Ausnahmekünstlerin mit ihr vertrauten oder für sie spannenden Menschen wie Roger Federer, Steve Cohen, Daniel Barenboim, John Williams, Jörg Widmann und Lambert Orkis ins Gespräch. Mutter erzählt, wieso sie es schade findet, nicht mehr Klavier zu spielen, spricht über den Tod ihres Mannes, ihr Leben als alleinerziehende Mutter und den Drahtseilakt, das alles mit ihrer Weltkarriere in Einklang zu bringen. Mithilfe von Archivmaterial aus fünf Jahrzehnten entsteht ein facettenreiches Dokumentarporträt, das nun bei den TV & Film Awards des New York Festivals mit dem Goldenen Award in der Kategorie "Dokumentation" ausgezeichnet wurde.

Auszeichnung bei den New York Festivals TV & Film Awards

Anke Mai, Programmdirektorin für Kultur, Wissen und Junge Formate über die Auszeichnung: "Einfühlsam, emotional, menschlich - die Dokumentation über Anne-Sophie Mutter zeigt nicht nur, was es heißt, eine beispiellose Weltkarriere als Stargeigerin zu machen. Sie beschreibt auf besondere Art und Weise, welche Person und welch musikalisches Phänomen dahintersteckt. Dass diese Arbeit nun mit einem Goldenen Award bei den New York Festivals ausgezeichnet wird, ist der große Verdienst der Macherinnen und Machern hinter der Doku, aber auch von Anne-Sophie Mutter, die sich den Zuschauerinnen und Zuschauen mit ihrem Leben öffnet. Und das weit über die Grenzen ihrer Heimat Schwarzwald hinaus. Ich freue mich sehr und gratuliere von ganzem Herzen zu diesem international anerkannten Meisterstück." Auch SWR Kultur Programmchef Wolfgang Gushurst freut sich über den Award: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Es handelt sich um einen besonderen Film über eine außergewöhnliche, international sehr renommierte Künstlerin, die über die Musik hinaus eine ganz besondere Strahlkraft entwickelt hat. Außerdem unterstreicht dies unseren Anspruch, mit SWR Kultur für einzigartige kulturelle Momente zu sorgen."

Über die New York Festivals

Die New York Festivals sind eine Sammlung seit 1957 jährlich vergebener Kunst- und Medienpreise, darunter auch die TV & Film Awards. Diese würdigen Inhalte aller Längen und Formen aus über 50 Ländern weltweit in 14 Kategoriegruppen.

Produktion

"Anne-Sophie Mutter - Vivace" ist eine Produktion des SWR. Drehbuch und Regie: Sigrid Faltin. Redaktion: Harald Letfuß und Martin Roth. Der Film ist noch bis zum 23. Juni 2024 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/kulturmatinee/anne-sophie-mutter-vivace/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE4NzU5ODU) zu finden.

