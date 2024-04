Unterföhring (ots) - Zum Ausflippen. Der Flipflop gibt bei "The Masked Singer" Rätsel auf: Warum hat er in der Auftaktshow orangene Arme und vergangene Woche blaue? Warum hat sich die Augenfarbe verändert? Und warum klang die Stimme so anders? Steckt unter dem Flipflop etwa ein Chamäleon? Welcher Star kann seine Stimme bei zwei Auftritten so unterschiedlich klingen lassen? Ist es Joey Heindle, der alle an der Nase herumführt? Das denken zumindest viele #MaskedSinger-Fans in der Joyn-App und auf Social Media. Auch Nico Santos wird verdächtigt, unter der Maske zu stecken. Das Rateteam um Palina Rojinski und Rick Kavanian bringt noch Olli P., Pietro Lombardi und Nick Howard ins Spiel.

Die #MaskedSinger-Fans haben aber noch wildere Theorien. Sie wissen: Bei "The Masked Singer" ist alles möglich. "Diesmal ist es der blaue Flipflop. Letzte Woche war er rot. Sind es etwa zwei Personen?", spekuliert X-User @brunjuli1998. Sind es?

Eins ist sicher: Wotan Wilke Möhring ist am kommenden Samstag in der dritten "The Masked Singer"-Liveshow im Rateteam zu Gast und steckt somit sicher nicht unter dem Flipflop. Oder?

Das Rätsel geht in die dritte Runde: Am Samstag, 20. April, geht der Rätselspaß live um 20:15 Uhr auf ProSieben weiter. Wer ist der Flipflop? Welche Stars verbergen sich unter Elgonia, der Zuckerwatte, dem Floh, dem Krokodil und dem Robodog? Wer steckt in der nächsten Liveshow unter dem Mysterium?

"The Masked Singer" geht in die Verlängerung. Viviane Geppert begrüßt in "Die ProSieben Aftershow" die demaskierten Stars und entlockt ihnen die ersten Gedanken zu ihrer Undercover-Erfahrung bei #MaskedSinger.

Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben.

"The Masked Singer" - die dritte Liveshow, am Samstag, 20. April 2024, live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

