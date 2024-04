München (ots) - Ein toter Mann in der Badewanne, der Innenrevisor aus dem Kölner Polizeipräsidium zu Besuch auf der Wache, in der der Haussegen mit den Kollegen Oberkommissar Heino Fuß (Sebastian Schwarz) und Nachwuchspolizistin Jennifer Dickel (Eva Bühnen) ohnehin schief hängt: Für Kommissarin Marie Gabler (Katharina Wackernagel) fing es turbulent an in der scheinbar so verschlafenen Eifelgemeinde Hengasch.

Die Freunde des schrägen, unverwechselbaren Humors der Serie kamen dabei voll auf ihre Kosten: 5,81 Mio., das entspricht einem Marktanteil von 22,7 Prozent, sahen "Furcht und Schrecken", die Auftaktfolge der neuen Staffel von "Mord mit Aussicht". Die Folge war damit die meistgesehene Sendung am gestrigen Dienstag. Auch beim jüngeren Publikum der 14- bis 49-Jährigen stieß "Mord mit Aussicht" mit einem Marktanteil von 14,8 Prozent auf reges Interesse. Am kommenden Dienstag geht es weiter mit der zweiten Folge "Maibaum Massaker". Wer schon jetzt mehr sehen will, der kann dies in der ARD Mediathek tun: Die ersten sieben Folgen sind dort gestern ebenfalls gestartet und stehen zum Abruf bereit. (https://www.ardmediathek.de/serie/mord-mit-aussicht-oder-krimiserie/staffel-1/Y3JpZDovL3dkci5kZS9tb3JkIG1pdCBhdXNzaWNodA/1)

Zum festen Ensemble gehören wie immer Petra Kleinert als Heike Schäffer, die sich nach wie vor in alles einmischt, Schiedsamt-Vorsitzender Hans Zielonka (Michael Hanemann), Kai Schumann als Schweinebauer Gisbert Cremer, Cem Ali Gültekin als Imbissbesitzer Mehmet Özdenizmen, Feuerwehrmann Arthur Brandt (Felix Vörtler) und die ewig maulige Gastwirtin Lydia Aubach (Julia Schmitt) sowie Frau Runkelbach (Friederike Frerichs). Hinzu kommen Johannes Rotter als Pfarrer Puttermann, sowie Roland Riebeling und Milena Dreißig als Bauer Schlichting und seine Frau Jutta.

Wenn Sie Interviewwünsche an den Cast und/oder die Macher haben bzw. Unterstützung und Hintergrundinformationen für Ihre Berichterstattung benötigen, wenden Sie sich gern an die Presseagentur Ackermann.

Ein ausführliches Presseheft finden Sie im Presseservice zum Download.

Unter www.ard-foto.de kann Bildmaterial sowie das Keyvisual zur neuen Staffel von "Mord mit Aussicht" abgerufen werden.

