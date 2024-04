Berlin/Strausberg (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Donnerstag, dem 18. April 2024, die Panzertruppenschule und den Truppenübungsplatz Munster. Dort wird er sich über die Ausbildung des Führungsnachwuchses der Panzer-, Panzergrenadier- und Heeresaufklärungstruppe sowie den Schutz verteidigungswichtiger Infrastruktur durch die Heimatschutzkräfte in Verantwortung des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr informieren.

Bei seinem Besuch wird dem Bundespräsidenten die Ausbildung des Führungsnachwuchses des Heeres und das gefechtsmäßige Zusammenspiel, unter Einsatz von Kampfpanzer Leopard 2, Schützenpanzer Puma und Spähwagen Fennek, zwischen Heeresaufklärungstruppe und der Panzer- und Panzergrenadiertruppe dargestellt.

Anschließend wird der Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, Generalleutnant André Bodemann, den Bundespräsidenten in den Operationsplan Deutschland, kurz: OPLAN DEU, einweisen und die Fähigkeiten zum Schutz verteidigungswichtiger Infrastruktur am Beispiel einer vor Ort aufgestellten Patriot-Einheit darstellen. Im Anschluss daran wird eine Live-Schaltung in die Operationszentrale des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr durchgeführt. Danach wird der Bundespräsident die Möglichkeit haben, mit den eingesetzten Soldaten des Heimatschutzes bei der gemeinsamen Einnahme der Mittagsverpflegung persönlich ins Gespräch zu kommen. Anschließend wird es ein Statement des Bundespräsidenten geben.

Den letzten Programmpunkt bildet ein gemeinsamer Feldgottesdienst mit dem Bundespräsidenten und den Soldaten. Der Besuch ist presseöffentlich. Medienvertretende sind herzlich eingeladen.

Hinweise für die Medien:

Termin: Donnerstag, 18.04.2024

Adresse: OASE Munster, Danziger Straße 74-76, 29633 Munster

Ansprechpartner und Akkreditierung:

Presse- und Informationszentrum des Heeres

Major Thomas Schulze

Telefon: +49 (0) 3341 58 1521

E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.org

Anmeldung: Erforderlich mit beiliegendem Anmelde- formular bis spätestens (danach keine Berücksichtigung möglich) Montag, 15. April 2024, 10:00 Uhr

Hinweis für die Medien:

- Die Tagesausweise gelten ausschließlich in Verbindung mit einem gültigen Presseausweis, Reisepass oder Personalausweis, dessen ID-Nummer im Akkreditierungsformular anzugeben ist. - Die Zugangsberechtigungen werden gegen Vorlage des in der Akkreditierung angegebenen Dokuments ausgegeben. - Das Mitführen des Presseausweises ist immer erforderlich. - Es werden wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen.

Der Einsatz eines Übertragungswagens ist nicht möglich.

Geplantes Programm:

bis 08:00 Uhr Anreise OASE Munster und Überprüfung Akkreditierung sowie Absuche durch Feldjäger/Bundeskriminalamt

danach Transfer per Bus zur Panzertruppenschule

10:00 Uhr Ankunft und Begrüßung durch den Kommandeur der Panzertruppenschule, Brigadegeneral Björn F. Schulz, mit militärischen Ehren - Bildtermin

danach Besuch der praktischen Ausbildung des Führungsnachwuchses und Gespräche mit Auszubildenden sowie Ausbilderinnen und Ausbildern - Termin für Wort- und Bildmedien

danach Begrüßung durch den Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, Generalleutnant André Bodemann, und Einweisung in den "Operationsplan Deutschland" und die Übung National Guardian

danach Darstellung des Auftrags des Heimatschutzes anhand eines Szenarios zum Schutz einer Luftverteidigungsstellung - Termin für Wort- und Bildmedien

danach Mittagessen mit Soldatinnen und Soldaten - Auftaktbilder

ca. 13:00 Uhr O-Ton des Bundespräsidenten - Termin für Wort- und Bildmedien

danach Besuch eines Feldgottesdienstes unter Leitung des Evangelischen Militärbischofs, Bernhard Felmberg - Termin für Wort- und Bildmedien

ca. 13:45 Uhr Transfer per Bus zur OASE Munster

danach Möglichkeit zur Medienarbeit in der OASE oder Abreise in Eigenregie

