ARD/WDR/ARD Degeto DAS ZWEITE ATTENTAT Drehende für europäische Polit-Thriller-Serie ,,Das zweite Attentat" (AT) mit Noah Saavedra, Daniel Lommatzsch, Deleila Piasko und Desirée Nosbusch. Haben deutsche Geheimdienstler einen ihrer Agenten getötet? Und befindet sich dessen Sohn, der der Wahrheit auf der Spur ist, in Gefahr? Einflussreiche politische Kreise diesseits und jenseits des Atlantiks scheinen in den Fall verwickelt zu sein. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Heute enden die Dreharbeiten der aufwendig produzierten sechsteiligen High-End-Serie ,,Das zweite Attentat" (AT) der EIKON Media im Auftrag von WDR und ARD Degeto Film für die ARD. Im Bild: Alex Jaromin (gespielt von Noah Saavedra, r.) und Ivo Rebic (gespielt von Luc Schiltz, l.)