Hamburg (ots) - "Unsere Held*innen" lautete das diesjährige Motto des NDR einfach.medien Podclass Contest. Nun stehen die Sieger-Teams fest: Schulen aus Schwerin, Vechta, Todenbüttel und Barmstedt freuen sich.

Die erste Folge der Gewinner-Podcasts konnten die Klassen aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in der vergangenen Woche gemeinsam mit ihren Patinnen und Paten beim NDR in Hamburg, Schwerin und Kiel produzieren. Ab sofort sind sie auf ndr.de/einfachmedien verfügbar. Die Folge des Sieger-Teams für Niedersachsen folgt in Kürze.

Vielfältige Heldengeschichten aus Norddeutschland, Uganda und der eigenen Fantasie

Das Siegerteam aus dem Hamburger Speckgürtel:

Carl-Friedrich-von-Weizsäcker Gymnasium Barmstedt, "Vom Spielplatz zum Podcast - Unsere Heldenreise"

Das Team aus dem nicht ganz zu Hamburg gehörendem Barmstedt wurde von der Jury in die Hamburger Auswahl der Finalisten aufgenommen. Dort setzten sie sich mit ihrer außergewöhnlichen Heldenreise deutlich durch. In ihrem Podcast geben die Schülerinnen und Schüler heimliche Kindheitshelden preis und stellen ihre imaginären Freunde von damals vor. Dass Letztere keineswegs peinlich, sondern existenziell waren, belegen sie in der Rubrik "Spielhausgeflüster" anhand von Zahlen und Fakten.

Der Jury gefiel besonders die komplexe und zugleich emotionale Umsetzung sowie die "pfiffigen Rubriken". "Toll, dass Retro und Nostalgie schon in dem Alter funktionieren", so die Jury.

Das Siegerteam aus Niedersachsen:

Liebfrauenschule Vechta

"I am woman, I am hero"

In "I am woman, I am hero" wollen die sechs Schülerinnen der 8. Klasse aus Vechta Heldinnen aus dem Alltag beleuchten. In ihrer ersten Folge interviewen sie Hannah, eine Absolventin ihrer Schule, die zurzeit in Uganda als Lehrerin arbeitet. In dem Gespräch geht es um Hannahs Job, die Gründung eines Vereins und soziales Engagement.

Der Jury lobte u.a. die "gründliche Ausarbeitung", das "großartige Cover" sowie das "klare inhaltliche Profil".

Das Siegerteam aus Mecklenburg-Vorpommern:

Goethe Gymnasium Schwerin

"Erinnern & Gedenken - Jüdisches Leben in Schwerin"

Der Wahlpflichtkurs "Geschichte" aus Mecklenburg-Vorpommern sucht im Podcast nach "stillen Helden" der Vergangenheit. Sie wollen an Menschen erinnern, die während der NS-Diktatur in ihrer Heimatstadt zu Opfern und Helden wurden. Die erste Folge erzählt die Geschichte der jüdischen Familie Kychenthal, die im Zuge der Arisierung zwangsenteignet wurde.

Die NDR Podcast Experten lobten u.a. das wichtige Thema sowie die spannende Erzählweise. "Ich hab's gebannt gelesen - mein Favorit", hieß es aus der Jury.

Das Siegerteam aus Schleswig-Holstein:

Theodor-Storm Dörfergemeinschaftsschule Todenbüttel

"Radio Theo - Heldenpodcast - Kleine Leute, große Taten"

Im Heldenpodcast der Schülerzeitung AG dreht sich alles um das Thema Mobilität - besonders auf zwei Rädern. Ihr Held der ersten Folge ist nicht Lance Armstrong oder Jonas Vingegaard, sondern Friedhelm. Der ist mit dem Rad bis nach China gefahren. Im Interview mit den Schülerinnen und Schülern berichtet er von seinem Abenteuer.

Der Jury gefiel u.a. der Special-Interest-Ansatz, die journalistische Vorgehensweise und das "an-sprechende Cover".

NDR einfach.medien Podclass Contest

Ziel des Wettbewerbs ist, einen Podcast im Talk-Format zu konzipieren. Dafür erstellen die Teams nicht nur ein Konzept und das Skript für die erste Episode, sondern designen auch das Cover und produzieren Sound-Elemente. NDR Podcast-Expertinnen und -Experten coachen die Teams in jeder Runde des Wettbewerbs. Der Wettbewerb richtet sich an Schulklassen/ AGs der Jahrgangsstufen acht und neun (aller Schulformen) in den vier Bundesländern des NDR Sendegebiets. Alle Infos: ndr.de/einfachmedien

