Braunschweig. Wenn Mittelständler expandieren wollen: In der IHK Braunschweig informieren in Asien tätige Juristen über die Chancen und Risiken.

Wer als Vertreter der Wirtschaft Asien sagt, meint oft China. Doch die Zeiten wandeln sich. „Asien ist im Umbruch“, sagt Michael Müller. Was er damit meint: Länder wie Indien etwa oder Malaysia werden selbstbewusster, wollen, dass ihre Wirtschaft wächst. Und damit werden sie interessanter nicht nur für große deutsche Unternehmen, sondern auch für deutsche Mittelständler: als Markt, als Produktionsstandort und wegen ihrer Fachkräfte. Müller ist Rechtsanwalt, der seit vielen Jahren in Japan lebt und arbeitet. 2016 hat er mit deutschen Kollegen die Allianz Deutscher Wirtschaftsanwälte in Asien (ADWA) gegründet. Am Dienstag, 19 März, informieren sie in der Industrie- und Handelskammer Braunschweig von 13 bis 18 Uhr über Chancen und Risiken auf asiatischen Märkten.