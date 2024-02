Berlin. Der Konzern soll die Preise zu stark erhöht haben. Betroffene können sich einer Sammelklage anschließen – und auf Rückzahlung hoffen.

Fernwärmekunden von Eon können sich ab sofort einer Sammelklage der Verbraucherzentralen gegen den Konzern wegen überhöhter Preise anschließen. Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am Montag das Klageregister eröffnet. Kunden können in einigen Versorgungsgebieten Nachzahlungen in bis zu vierstelliger Höhe einfordern, erwartet die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).

„Eon hatte in den vergangenen Jahren in mehreren Bundesländern die Preise für Fernwärme auffallend stark erhöht“, sagte die vzbv-Vorständin Ramona Pop unserer Redaktion. „Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands sind die Preiserhöhungen nicht gerechtfertigt.“ Eon hatte seit 2020 mehrfach die Fernwärmepreise erhöht – und zwar lange vor Beginn des Ukraine-Kriegs, nachdem die Preise deutlich in die Höhe geschnellt sind.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht in den Preiserhöhungen einen Rechtsverstoß – und hatte gegen Eon vor dem Oberlandesgericht Hamm Sammelklage eingereicht. Eine weitere Klage läuft gegen Hansewerk Natur. Die Preiserhöhungen nach 2020 sind nach Einschätzung des vzbv unwirksam, weil die Preisänderungsklauseln, nach denen Versorger Preisanpassungen vornehmen dürfen, nicht den rechtlichen Anforderungen entsprechen.

Fernwärme: Welche Verbraucher mitmachen können

Welche Verbraucher betroffen sind, können Eon-Kunden über die Verbraucherzentrale in einem Klagecheck prüfen. Darin wird ausgelotet, ob der individuelle Fall zur Klage passt. Betroffene können sich dort kostenlos eintragen und sich damit der Klage anschließen. Dies ist darüber hinaus noch bis zu drei Wochen nach Ende der mündlichen Verhandlungen in dem Prozess möglich.

Eon verteidigt seine Preispolitik gegenüber dieser Redaktion: „Unsere Fernwärmepreise folgen den gesetzlichen Vorgaben und passen sich den Kosten- und Marktentwicklungen an“, sagte eine Eon-Sprecherin. „Die Preisgestaltung richtet sich nach Preiskomponenten, die auf veröffentlichten und jederzeit einsehbaren Grundlagendaten des Statistischen Bundesamtes beruhen. Dadurch wird gewährleistet, dass eine objektive, unabhängige und nachvollziehbare Basis für Preisänderungen besteht.“

Eon habe im Jahr 2022 sogar im gesamten Jahr den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent an seine Kunden weitergegeben, obwohl dies erst ab Oktober verpflichtend war, sagte die Sprecherin weiter. Fernwärmeanbieter berufen sich bei Preisveränderungen auf die Preisanpassungsklausel. Diese gelten jedoch als undurchsichtig und umstritten. So wird die Preiserhöhung unter Bezug auf einen Erdgasbörsenindex begründet, der aber nicht die tatsächlichen Beschaffungskosten widerspiegelt, zu welchem Preis die Energie für die Erzeugung der Fernwärme eingekauft wurde.

Bundeskartellamt überprüft mehere Unternehmen

Auch das Bundeskartellamt nimmt aus diesem Grund mehrere Versorger unter die Lupe. So hat die Bonner Behörde im vergangenen Jahr ein Verfahren gegen sechs – nicht namentlich genannte – Stadtwerke und Fernwärmeversorger wegen Verdachts auf missbräuchlich überhöhte Preissteigerungen zwischen Januar 2021 und September 2023 eröffnet. Die Unternehmen betreiben neun Fernwärmenetze in vier Bundesländern.

Das Bundeskartellamt prüft dabei, wie die Preisanpassungsklauseln konkret angewendet wurden. Im Visier sind vor allem jene Anbieter, bei denen der Verdacht besteht, dass sie ihre Kostenentwicklung an einen Gasindex geknüpft haben, obwohl sie ihre Fernwärme zum größten Teil gar nicht mit Gas erzeugt haben. Fernwärme kann nämlich auch mit Kohle, Holz, Müll, erneuerbaren Energien oder Abwärme erzeugt werden.

Fernwärmekunden stecken grundsätzlich in einer Preisfalle: Sie sind abhängig vom jeweiligen Versorger vor Ort. Ein Wechsel zur Konkurrenz ist nicht möglich, da diese nicht vorhanden ist. „Fernwärmeversorger verfügen in ihren jeweiligen Netzgebieten über eine Monopolstellung“, sagte auch Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes. Umso mehr unterliegen die Versorger einem kartellrechtlichen Missbrauchsverbot.