Goslar. In Deutschland wird weniger Hochprozentiges getrunken. Das sorgt für Umsatzeinbußen in der Destillerie in Wöltingerode.

Seit fast 350 Jahren stellt die Klosterbrennerei Wöltingerode vor den Toren Goslars Liköre, Magenbitter und holzfassgelagerte Edelkornspezialitäten wie Gin und verschiedene Geister sowie Schnäpse her. Die Zutaten stammen aus den eigenen Kloster-Gärten, der Bio-Weizen kommt von den eigenen Feldern, dazu das Quellwasser. Die Spezialitäten werden angesetzt nach uralten Klosterrezepten und mit traditionellen Herstellungsverfahren aus der Zeit der Gründung der Brennerei im Jahr 1682.