Berlin. Die US-Sängerin gibt im Sommer mehrere Konzerte in Deutschland. Ihre Fans sorgen dabei für überraschende wirtschaftliche Auswirkungen.

Selbst in der schillernden Welt der Megastars spielt Taylor Swift in einer anderen Kategorie. Regelmäßig stellt die 34 Jahre alte US-Sängerin neue Rekorde auf. Gerade erst gewann sie mit „Midnights“ ihren vierten Grammy für das beste Album – so oft wie niemand vor ihr. Sie hat mehr Nummer-Eins-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts herausgebracht. Und bei einem ihrer Konzerte tanzten Fans vergangenes Jahr so wild, dass ein Erdbeben gemessen wurde. Doch Swift hat nicht nur gewaltigen Einfluss auf das Musikgeschäft oder Preisverleihungen, sondern neuerdings auch auf die Kino- und Football-Welt. Und natürlich auf die Wirtschaft – auch in Deutschland.