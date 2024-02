Berlin. Etwa ein Drittel aller Glücksspielautomaten sind illegal. Milliarden Euro entgehen dem Staat – und fließen in die Taschen Krimineller.

Es blinkt überall. Die Scheiben sind abgedunkelt, man kann nicht erkennen, ob es Tag oder Nacht ist. Und obwohl an der Bar auch Bier, Wein und Longdrinks ausgeschenkt werden, fehlt die gemütliche Stimmung einer Kneipe. Kein Lachen, kein Gespräch, nur konzentriertes Zocken und Daddeln. Hunderttausendfach gibt es Glücksspielautomaten in Deutschland, millionenfach wird an ihnen gespielt, millardenhoch ist der Betrug, der hier teilweise am deutschen Staat begangen wird.