Braunschweig. Svea Koglin von der TU Braunschweig ist beste Absolventin in ihrem Fach. Wie es dazu kam und was sie vorhat, erzählt sie hier.

Landessiegerin. Und nun auch Bundessiegerin in ihrem Fachbereich. Svea Koglin von der TU Braunschweig hat die Abschlussprüfung ihrer Ausbildung zur Mikrotechnologin als bundesweit Beste in ihrem Ausbildungsfach bestanden. 300.000 Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer gab es im vergangenen Jahr. Unter ihnen wurden 219 junge Menschen aus 213 Ausbildungsberufen in Berlin geehrt. Von der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und dem IHK-Präsidenten Peter Adrian gab es Urkunden und Pokale.