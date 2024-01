Wolfsburg. Die Sparmaßnahmen des Wolfsburger Autobauers treffen nun wohl auch Tarifbeschäftigte. Unternehmen und Betriebsrat verhandeln noch.

Der VW-Sparkurs wird sich nun auch voraussichtlich auf die Tarifbeschäftigten bei Volkswagen auswirken. Nach Informationen unserer Zeitung will der Autobauer die Möglichkeit streichen, freie Tage in Geldzahlungen wandeln zu können. So will das Unternehmen einen Geldabfluss in Zeiten knapper Kassen vermeiden.