Braunschweig. Der VW-Manager und Wirtschaftsförderer kehrt nach vielen Jahren zurück in seine Heimat. Im Gespräch verrät er, was er künftig vorhat.

Von Oberbayern nach Niedersachsen und zurück und zurück. Von Audi zu VW und zurück und zurück. Wenn man so will, dann ist Wendelin Göbel ein Wanderer zwischen den Welten. Oder besser, er war es. Denn nun zieht es den 60-Jährigen doch wieder in seine oberbayerische Heimat in die Nähe von Ingolstadt. Und wenn der Landwirtssohn dort auf dem Schlepper sitzt, so wie er es sich vorgenommen hat, dann wird er sicher so manche Anekdote aus seinem ereignisreichen Leben in den unterschiedlichen Welten noch einmal durchspielen.