Braunschweig. Auch eine Neuausrichtung der Arbeitsangebote an den Standorten Braunschweig, Wolfenbüttel und Neuerkerode ist geplant.

Im Januar stehen beim Braunschweiger Unternehmen Mehrwerk sowohl personelle als auch strukturelle Veränderungen an. Marcus Eckhoff ist zum Geschäftsführer der Tochtergesellschaft der Evangelischen Stiftung Neuerkerode ernannt worden. Das teilte die Stiftung am Montag in einer Pressemitteilung mit. Er wird bis Ende März mit dem bisherigen Geschäftsführer Hans Henning Müller eine Doppelspitze bilden und im Anschluss die operative Geschäftsführung des Beschäftigungs- und Qualifizierungsanbieters vollständig übernehmen. Hans Henning Müller, der die Mehrwerk sieben Jahre leitete, verlässt Ende März das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Eckhoff leitete in der Vergangenheit die Neuerkeröder Werkstätten für Menschen mit Behinderung.