Braunschweig. Im Juli 2015 sei klar gewesen, dass VW-Diesel gegen US-Recht verstoßen, sagte Diess. Er habe darauf gesetzt, dass VW die Probleme löst.

Das Kapitalanleger-Musterverfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig ist in der Regel etwas für juristische Feinschmecker. Medien und Öffentlichkeit lassen sich dagegen recht selten blicken, obwohl es im Zusammenhang mit dem VW-Abgas-Betrug um Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe geht. Am Dienstag allerdings, dem 23. Verhandlungstag, war der Andrang, insbesondere der Medien, doch wieder recht groß. Der Grund: Der nach wie vor prominente Ex-Konzernchef Herbert Diess wurde in den Zeugenstand berufen.