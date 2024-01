Berlin. IG-Metall-Chefin Christiane Benner fordert ein Sondervermögen für die Industrie – und sagt, was sie an chinesischen E-Autos fasziniert

Christiane Benner fürchtet um Wohlstand und Demokratie. Die erste Frau an der Spitze der IG Metall sagt beim Besuch in unserer Redaktion, was sie jetzt vom Staat erwartet – und ob sie von den protestierenden Landwirten lernen will.