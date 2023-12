Washington. Sogenannte Junk Fees kosten US-Bürger pro Jahr rund 60 Milliarden Dollar, auch Urlauber sind betroffen. Die Regierung kann nichts tun.

Dieser Urlaub wäre beinahe in einem finanziellen Desaster geendet: Justin M. aus Washington wollte während der Herbstferien für sich und seine Frau eine Wohnung in Siesta Key an Floridas Golfküste buchen. 225 Dollar pro Nacht war der ausgewiesene Preis. Damit wäre der junge Anwalt fast exakt bei dem Budget von 1500 Dollar angelangt, die er für eine Unterkunft direkt am Strand ausgeben wollte. Dann bei der Zahlung die faustdicke Überraschung: Ein Blick auf den kleiner gedruckten Endpreis zeigte, dass das Online-Mietportal VRBO ihm fast das Doppelte, nämlich über 2800 Dollar, abverlangen wollte.