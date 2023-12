Berlin. Tobey Wilson kaufte seine erste Wohnung ohne viel Eigenkapital, heute stemmt er ganze Bauprojekte – und verrät sein Erfolgsgeheimnis.

Dunkel, kalt und dreckig, in den Wänden Löcher, der Fußboden mit improvisierten Bodenplatten belegt. Noch sieht man nicht, dass aus diesem Dachboden bald vier moderne Wohnungen werden sollen. Und doch: Hier in West-Berlin in der Nähe vom Kudamm entsteht gerade das bisher größte Immobilienprojekt von Tobey Wilson. Er ist eigentlich Tenor, aber seit 2010 widmet er sich auch dem Immobiliengeschäft. Dem 46-Jährigen ist es gelungen, ohne viel Eigenkapital seine erste eigene Wohnung und anschließend weitere zu kaufen – und sich damit neben der Gesangskarriere ein zweites Standbein zu schaffen.