Braunschweig. Bankgeschäfte würden heute vor allem online erledigt, erklären Volksbanken und Sparkassen. Weitere Schließungen sind schon angekündigt.

Der Trend ist bekannt und spürbar: Banken schließen Geschäftsstellen auf dem Land und in der Stadt, weil sie nicht mehr rentabel sind. Die Kunden bleiben aus, seitdem viele Bankgeschäfte, wie zum Beispiel Überweisungen tätigen oder Kontoauszüge einsehen, auch online möglich sind. Selbst Geld muss man heute nicht mehr am Bankautomaten abheben – das geht auch beim Einkauf an der Supermarktkasse. Hinzu kommen viele Bankautomaten-Sprengungen in den vergangenen Monaten. Für manche Kunden sowie für Bürgermeister ist diese Entwicklung aber misslich.