Wolfsburg. Trotz der angespannten Lage beim Autobauer gab sich Blume kurz vor Weihnachten zuversichtlich: „Gemeinsam können wir alles erreichen.“

VW-Konzernchef Oliver Blume betonte in einer VW-intern veröffentlichten Stellungnahme die Bedeutung günstiger E-Autos und kündigte eine Aufholjagd in China an. Zugleich richtete er mit Blick auf das ablaufende Jahr seinen Dank an die VW-Beschäftigten. Das Unternehmen sei bei der Umsetzung seiner Strategie schneller vorangekommen als geplant. Deshalb sei er mit dem Erreichten in diesem Jahr zufrieden. Blume: „Das war eine starke Teamleistung, mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die mit viel Tempo und Leidenschaft angepackt haben, um unser Unternehmen neu auszurichten.“